Экономика

17:36 19.03.2020

"Укрзализныця" продлила сроки возврата железнодорожных билетов

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"Укрзализныця" продлила сроки возврата железнодорожных билетов

АО "Укрзализныця" продлило сроки возврата железнодорожных билетов, отмечается в сообщении Министерства инфраструктуры в Facebook.

Вместо одного месяца, как было до этого, возврат будет осуществляться в течение 90 суток для внутреннего сообщения и 180 суток - для международного.

При этом обращение пассажиров в билетные кассы для проставления отметок на проездных документах (погашение билета) не является обязательным. Основанием для возврата средств будет оригинал проездного документа как с отметкой, так и без отметки.

"Билеты, приобретенные через интернет, возвращаются по действующей процедуре через онлайн-сервисы. В случае, если средства будут возвращены за вычетом комиссии, ее размер будет также автоматически возвращен пассажиру на карту отдельным платежом", - говорится в сообщении.

Стоимость проездных документов за неиспользованные билеты на поезда пригородного сообщения, отмененные из-за введения карантина, также возмещается в полном объеме. Средства за неиспользованные полностью или частично абонементные билеты можно вернуть в течение месяца с даты запланированного проезда в пригородных поездах.

Как сообщалось, "Укрзализныця" с 12:00 18 марта закрыла ж/д вокзалы, кассы для возвращения билетов продолжат работать.

Теги: #укрзализныця #мининфраструктуры #билеты
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