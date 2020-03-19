Экономика

13:31 19.03.2020

Нефть уверенно дорожает, Brent - $26,5 за баррель

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Нефть уверенно дорожает, Brent - $26,5 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают заметно расти на торгах в четверг после обвала накануне.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:47 составляет $26,5 за баррель, что на $1,62 (6,51%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $2,43 (11,93%) - до $22,8 за баррель.

Однако аналитики считают, что рост скорее всего будет временным, поскольку эффект от падения спроса из-за вспышки коронавируса усиливается в связи с ценовой войной на нефтяном рынке, пишет CNBC.

"С 1 апреля 4 млн б/с могут наводнить рынок, что может еще больше обрушить цены, - отмечают эксперты Jefferies. - Если никто не примет мер, ни один из производителей не выиграет от нынешней ситуации".

Американский сенатор-республиканец Кевин Крамер в среду призвал президента США Дональда Трампа запретить импорт нефти из России, Саудовской Аравии и других стран ОПЕК в ответ на действия, которые, по его словам, "искажают энергетические рынки", сообщает Bloomberg.

В среду Минэнерго Саудовской Аравии предписало госкомпании Saudi Aramco держать поставки нефти на уровне 12,3 млн баррелей в сутки, который должен быть достигнут в апреле после развала сделки ОПЕК+, в течение нескольких месяцев. При этом Эр-Рияд не только "открыл кран", резко увеличив предложение на рынке, страдающем от низкого спроса из-за коронавируса, но и предложил существенные скидки к цене своей нефти для покупателей из Европы, Азии и США.

Теги: #цены #нефть
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