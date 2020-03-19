Экономика

13:28 19.03.2020

Сфера туризма является одной из самых пострадавших в мире от вспышки коронавируса - глава Гостуризма Украины

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Сфера туризма является одной из самых пострадавших в мире от вспышки коронавируса - глава Гостуризма Украины

Глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив отмечает, что туризм является одной из наиболее пострадавших в мире сфер от вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

"На сегодня сектор туризма является одним из наиболее пострадавших в мире от вспышки Covid-19, который влияет как на спрос, так и предложение. Это будет провоцировать дальнейший регресс в условиях слабой мировой экономики, геополитической, социальной и торговой напряженности… Украину, как и весь мир, не обошел этот кризис. И все проблемы отрасли как никогда стали видимыми всем", - написала Олеськив на своей странице в Facebook.

По ее словам, все кто работает в туризме, знают важность отрасли, но нет никаких релевантных данных, чтобы сегодня их озвучивать в просьбах о поддержке отрасли в трудные времена.

"Новый закон о туризме не был принят прошлой Верховной Радой, что также влечет за собой очень много вопросов, которые уже сегодня могут возникнуть у туристических операторов, агентов и туристов. Эти проблемы годами никто не решал, зато занимался самопиаром и популизмом", - добавила глава Гостуризма.

Олеськив отметила, что Агентство в настоящее время находится в процессе институционального развития, но уже сейчас проходит работа над системными изменениями, а также предпринимаются меры, которые в дальнейшем помогут выйти из кризиса и сделать рывок в развитии туризма.

Теги: #туризм #коронавирус
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