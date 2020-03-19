Объединение участников финрыка просит правительство разрешить всем структурам сектора обслуживать граждан в период карантина

С целью обеспечения выполнения финансовыми учреждениями своих обязательств перед потребителями финансовых услуг, предоставление гражданам доступа к дополнительным источникам финансирования в период карантина просим правительство срочно заменить в тексте постановления о предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, словосочетание "производство банковской и страховой деятельности" на "осуществление деятельности по предоставлению финансовых и банковских услуг".

Такая инициатива содержится в обращении "Объединения участников финансового рынка" к Кабинету министров Украины.

"Считаем, что правительство вместе с финансовым бизнесом должно обеспечить бесперебойное предоставление финансовых услуг потребителям, так как от этого зависит возможность миллионов граждан иметь доступ к дополнительным источникам денежных средств для обеспечения себя и своих семей продуктами и товарами первой необходимости, недопущения панических настроений, что особенно важно в кризисный период", - отмечается в обращении.

Кроме того, уточняется, что постановлением Кабинета министров от 11 марта 2020 года №211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", среди субъектов рынка финансовых услуг право на осуществление деятельности, которая предусматривает прием посетителей, получили только банковский и страховой рынки. Однако, финансовый сектор Украины включает ряд других финансовых учреждений и вспомогательных структур, деятельность которых крайне важна в текущих условиях. Речь идет о кредитных союзах, финансовых компаниях, ломбардах, негосударственных пенсионных фондах, страховых агентах и брокерах, аварийных комиссарах, экспертах и т.д., обеспечивающих доступ к финансовым ресурсам широким слоям населения, прежде всего, в населенных пунктах, где отсутствует банковская инфраструктура.

В обращении подчеркивается, что такие услуги должны предоставляться с обеспечением мероприятий по сохранению здоровья граждан и предотвращения распространения коронавирусной инфекции, определенных правительством, в том числе обеспечением соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты, посменной работы сотрудников, а при технической возможности - работы в режиме онлайн.

В "Объединение участников финансового рынка" входят Всеукраинский союз аварийных комиссаров, ОО "Ассоциация юристов фондового рынка", ассоциация "Объединение финансовых учреждений", "Всеукраинское объединение потребителей страховых услуг "Страховая защита", Национальная ассоциация кредитных союзов Украины, ВПО "Союз аудиторов Украины", ассоциация "Украинское объединение лизингодателей", Лига страховых организаций Украины, ассоциация "Бюро кредитных историй Украины", "Украинская профессиональная ассоциация по защите инвесторов, кредиторов и страхователей", Украинская ассоциация инвестиционного бизнеса, Украинская ассоциация администраторов пенсионных фондов, ВОО "Финансовая грамота Украины", ассоциация "Страховой бизнес", Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов Украины и администраторов негосударственных пенсионных фондов, объединившись ради дальнейшего развития и развития финансового рынка Украины.