"Киевхлеб" готов обеспечить повышенный спрос на хлеб и хлебобулочные изделия в случае необходимости

Компания "Киевхлеб", крупнейший столичный производитель хлеба и хлебобулочных изделий, заявила о готовности обеспечить повышенный спрос киевлян и жителей области в случае его резкого роста на период карантинных мероприятий как через собственную сеть магазинов, так и через крупнейшие торговые сети.

Согласно пресс-релизу компании, "Киевхлеб" также намерен продавать продукцию только в упаковке.

"Компания "Киевхлеб" перешла на выпуск всей продукции, в первую очередь, хлебобулочных изделий, в упаковке. Это позволит исключить лишний контакт с хлебом в период усиленных мер эпидемиологического контроля", - отметили в компании.

Кроме того, как сообщили в "Киевхлеб", со времени введения в Киеве карантинных мероприятий компания усилила контроль за производством.

"Мы разработали и внедрили план действий для профилактики распространения вируса. В частности, увеличили количество станций для дезинфекции рук непосредственно на производстве, кратно увеличили объем дезинфицирующих средств в помещениях лабораторий, офисов, других производственных помещениях", - цитируется в релизе исполнительный директор цеха №1 ЧАО "Киевхлеб" Юлия Дученко.

По ее словам, каждый работник перед началом смены проходит обязательный медосмотр, на постоянной основе на территории производства работает медперсонал, в случае каких-либо симптомов ухудшения состояния здоровья работники могут обратиться к терапевту. Для предотвращения потенциального заражения все сотрудники с минимальными симптомами заболеваний остаются дома на карантине.

Кроме того, для всех работников в компании провели специальный инструктаж по предотвращению возможного заражения и распространения вирусных инфекций.

ЧАО "Киевхлеб" создано в 1996 году путем преобразования государственного предприятия "Киевхлебпром". В его состав входят девять производственных площадок в столице и Киевской области, мощность которых позволяет ежедневно производить более 400 тонн хлебобулочных изделий и 10 тонн кондитерских изделий.

Ассортимент продукции насчитывает около 250 наименований которые реализуются под ТМ "Київхліб".

По данным Единого государственного реестра юридических и физических лиц (ЕГР), конечными бенефициарами ЧАО являются Александр Волченко и Марк Родес.