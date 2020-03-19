Экономика

12:29 19.03.2020

Экс-министр экономики рекомендует бизнесу перевести сотрудиков на упрощенную систему налогообложения

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Экс-министр экономики рекомендует бизнесу перевести сотрудиков на упрощенную систему налогообложения

Экс-министр экономики Тимофей Милованов рекомендует бизнесу перевести сотрудников на упрощенную систему налогообложения для снижения налоговой нагрузки, реструктуризировать и отсрочить долги и займы и пересмотреть условия оплаты аренды недвижимости за счет скидки или отсрочки.

Как написал он в Facabook, в условиях распространения коронавируса бизнесу следует также сократить, или отправить во временные отпуска без оплаты некритичный персонал, в то же время, гарантируя критически важным сотрудникам, что они будут защищены во время кризиса.

"Вместо сокращения, если есть такая возможность, персонал можно перевести на другие типы работы (например, разработка новых услуг и продуктов, спрос на которые появится во время кризиса или планирование и подготовка к возобновлению работы компании после кризиса) или даже временно "одолжить" другим компаниям, даже со скидкой", - написал Милованов, рекомендовав также ограничить прием на работу новых сотрудников.

По его мнению, больше всех пострадает малый и средний бизнес, у которого слабая финансовая ситуация и нестабильный и нелояльный спрос и поставщики.

При этом рыночные зарплаты для некоторых профессий вскоре снизятся, и на рынке появится много "свободных специалистов", прогнозирует экс-министр.

"В то же время любой кризис – это возможность для трансформации и развития бизнеса. Во время кризиса будут меняться пристрастия, и спрос потребителей и будут появляться новые ниши для бизнеса. Важно не пропустить такие возможности", - написал Тимофей Милованов.

При этом компании должны активизировать использование возможностей сбора и анализа информации в середине компании и на рынке, поскольку от реалистичности всей картины зависит успех антикризисных мер, добавил он.

Теги: #налоги #милованов #коронавирус #минэкономики
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