Экономика

11:47 19.03.2020

Замминистра финансов Мельник задекларировал 125 тыс. грн доходов за 2019 год

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Заместитель министра финансов Украины Олег Мельник указал 124 тыс. 931 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

В частности, заработная плата замминистра составила 122 тыс 465 грн, банковские проценты и бонусы – 2 тыс 466 грн, а его жена за прошлый год задекларировала 909 тыс 206 грн.

Также он указал в совместной собственности с женой 250 тыс. грн, $145 тыс и EUR56 тыс наличными, также у него 3 тыс 180 грн, $7 тыс 824 и EUR6 тыс 619, а у жены 290 тыс 720 грн на банковских счетах.

Среди прочего, согласно декларации, у Мельника есть 191 тыс 964 грн банковского займа.

Замминистра владеет квартирой (44,85 кв. м) в г.Украинка Киевской области и земельным участком (1 тыс. кв. м) в с.Жуковка Згоровского района Киевской области, а жена владеет квартирой (83 кв. м) в Киеве.

Кроме того, Мельник владеет двумя автомобилями Mitsubishi Pajero Sport 2012 года выпуска и Volkswagen New Beetle 2008 года выпуска, а также двумя товарными знаками.

Жена замминистра является собственницей ООО "Туристическая компания Сильвер Лайнс".

Как сообщалось, 18 марта Кабинет министров Украины назначил заместителем министра финансов Мельника по предоставлению министра финансов Игоря Уманского.

Теги: #замминистра #декларация #минфин
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