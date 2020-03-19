Экономика

11:37 19.03.2020

ПриватБанк из-за карантина продлил срок действия карт для выплат на 90 дней

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ПриватБанк из-за карантина продлил срок действия карт для выплат на 90 дней

Государственный ПриватБанк (Киев) продлил срок действия всех карт для выплат на 90 дней, чтобы избавить клиентов от необходимости посещать отделения банков для перевыпуска карт во время карантина, сообщила пресс-служба финучреждения.

"Период действия карт для выплат будет продлен на 90 дней. Карты будут работать. Оплата покупок в интернете, когда необходимо указать срок действия карты, будет проходить", - говорится в сообщении ПриватБанка в четверг.

Финучреждение уточнило, что продление срока действия распространяется на стандартные карты для выплат и на карты для выплат Gold. 

Как сообщалось, ПриватБанк ранее ввел санитарный час в своих отделениях и рекомендует клиентам ждать своей очереди на улице.

Теги: #коронавирус #карты #приватбанк
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