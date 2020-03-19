Экономика

11:32 19.03.2020

SkyUp осуществит спецрейсы в Киев из Вены, Цюриха, Парижа, Лиссабона и ряда других городов

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SkyUp осуществит спецрейсы в Киев из Вены, Цюриха, Парижа, Лиссабона и ряда других городов

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines (Киев) осуществит ряд специальных рейсов для возвращения украинцев домой в связи с карантином по причине распространения коронавируса.

Как сообщает авиакомпания на своей странице в Facebook, в частности, запланировано осуществление рейсов в Киев:

- 19 марта из Вены;

- 20 марта из Ларнаки и Цюриха;

- 21 марта их Парижа (Бове), Аликанте, Берлина, Стокгольма, Вены, Варшавы;

- 22 марта из Праги, Тбилиси, Лиссабона, Мюнхена, Таллина;

- 23 марта из Неаполя, Парижа (Бове), Франкфурта, Лондона;

- 24 марта из Праги;

- 25 марта из Праги.

При этом SkyUp отмечает, что рейсы из других городов будут выполняться при потребности после получения информации о наличии там граждан, желающих вернуться в Украину.

Согласно информации компании, на каждом из направлений зафиксирован единый льготный тариф. В стоимость билета входит перевоз единицы зарегистрированного багажа весом до 23 кг. Билеты доступны в агентской сети и на сайте компании.

Воспользоваться этими рейсами могут граждане Украины и иностранцы, которые имеют вид на жительство в Украине, которые не успели вернуться в Украину до официального прекращения авиасообщения. Рейсы из Киева будут выполняться без пассажиров, кроме рейсов в Прагу, Тбилиси и Париж (Бове). На эти три рейса могут приобрести билеты иностранцы.

Теги: #рейсы #skyup
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