Обвал цен на нефть и коронавирус угрожают будущему нефтяных компаний в Северном море - доклад

Нефтегазовые компании в британской части Северного моря столкнулись с "беспрецедентным" кризисом, который угрожает некоторым из них крахом и приведет к существенному сокращению расходов, пишет Financial Times со ссылкой на доклад OGUK, торговой ассоциации операторов региона.

По данным OGUK, ценовая война России и Саудовской Аравии и распространение коронавируса, оказывающее давление на сырьевые цены, создают ситуацию, которую "мы действительно никогда раньше не видели".

Компании нефтегазовой отрасли, которые все еще пытаются восстановиться после обвала цен на нефть в 2014 году, вновь сталкиваются с "существенным давлением", говорится в докладе OGUK.

Ожидается, что компании, занимающиеся разведкой и добычей нефти и газа, сократят капитальные вложения на 30% в текущем году на фоне обвала цен на нефть.

Согласно прогнозу OGUK, выручка от добычи в регионе может упасть до 15 млрд фунтов стерлингов ($17,24 млрд) в текущем году с 24,5 млрд фунтов в 2019 году и более 28 млрд фунтов в 2018 году, несмотря на то, что уровни добычи остаются относительно стабильными.

Аналитики предупреждают, что некоторые независимые нефтегазовые операторы в Великобритании, которые до сих пор обременены существенными долгами со времен последнего кризиса, могут не выполнить условия банковских соглашений в текущем году.

OGUK обратилась за помощью к британскому правительству, указав на значимую роль региона в предоставлении энергоресурсов. "Нам необходима поддержка правительства наряду с другими отраслями, чтобы защитить компании, рабочие места и обеспечить процветание нашей отрасли в будущем", - сказал специалист OGUK по рыночной конъюнктуре Росс Дорнан.

Он с оптимизмом воспринял новость о том, что правительство готово предоставить бизнесу гарантии по кредитам на общую сумму 330 млрд фунтов стерлингов ($405 млрд) в связи с распространением коронавируса, однако сказал, что нефтегазовые компании должны быть уверены в возможности получить доступ к дополнительному финансированию.