Экономика

10:53 19.03.2020

Нацбанк планирует отсрочить предоставление банками годовой финотчетности и перенести оценку их бизнес-моделей

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Нацбанк планирует отсрочить предоставление банками годовой финотчетности и перенести оценку их бизнес-моделей

Национальный банк Украины (НБУ) планирует отсрочить предоставление банками годовой финансовой отчетности и перенести проведение оценки их бизнес-моделей для уменьшения регуляторной нагрузки на банки, сообщила первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова во время совещания центробанка с топ-менеджерами крупнейших украинских банков 18 марта.

Согласно сообщению на сайте НБУ, в ходе совещания Рожкова напомнила, что с аналогичной целью Нацбанк уже отсрочил проведение стресс-тестирования и внедрение буферов капитала, а также отменил выездные проверки банков.

Уточняется, что в совещании, которое в условиях карантина проходило в формате конференц-звонка, приняли участие все члены правления НБУ, представители более 50 банков, а также банковских ассоциаций.

Теги: #рожкова #нацбанк #банки #отчетность
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