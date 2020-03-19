Издательство "Украинский Медиа Дом" уходит на карантин, "КП в Украине", "АиФ" и "Корреспондент" временно выходить не будут

Издательство "Украинский Медиа Дом", которое входит в "Украинский медиа холдинг" (UMH Group), уходит на двухнедельный карантин в связи с распространением коронавируса, сообщается на сайте UMH Group.

"Как и вся страна, ООО "Издательство Украинский Медиа Дом" уходит на двухнедельный карантин. Во-первых, чтобы сохранить здоровье своих сотрудников, читателей, распространителей прессы, работников типографий, водителей, почтальонов. И во-вторых – из-за невозможности организовать своевременную печать, доставку и продажу газет. Закрываются киоски по продаже прессы и магазины, где была раскладка газет и журналов", - говорится в сообщении.

Холдинг отмечает, что до конца объявленного карантина издание, печать и распространение печатных СМИ от издательства "Украинский Медиа Дом" будут приостановлены в соответствии с законом и распоряжением Киевской городской госадминистрации о противодействии возникновению и распространению коронавирусного заболевания.

По вопросам выхода изданий всех подписчиков UMH Group просит обращаться в отдел подписки по номерам телефонов: (044) 207-97-25, (044) 207-95-19.

ООО "Украинский Медиа Дом" издает следующие печатные издания: "КП в Украине", "Корреспондент", "ТелеНеделя", "Аргументы и Факты", "Теледом", "Гроши", "ОП!", "За рулем", "Футбол", "Неделька", Совершенно секретно", "Микроскоп", "Экспресс газета", "Телевизор", "Деньги", "Телескоп".