Экономика

10:20 19.03.2020

"Интерпайп" направит сэкономленные вследствие "налоговых каникул" 35 млн грн на программу по борьбе с коронавирусом

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"Интерпайп" направит сэкономленные вследствие "налоговых каникул" 35 млн грн на программу по борьбе с коронавирусом

Украинская промышленная компания "Интерпайп" направит сэкономленные вследствие "налоговых каникул" 35 млн грн дополнительно на антикризисную программу по борьбе с коронавирусом.

Согласно пресс-релизу компании, принимая во внимание нагрузку на региональные бюджеты в связи с борьбой с коронавирусом, "Интерпайп" принял решение перенаправить средства, сэкономленные в результате "налоговых каникул" согласно закону №3220, на антикризисную программу по борьбе с коронавирусом в Днепре и Днепропетровской области.

При этом компания призвала другие бизнесы присоединиться к данной инициативе.

Пресс-служба напоминает, что ранее уже было выделено $2 млн на общегосударственную закупку тестов на коронавирус. Кроме того, благотворительные фонды Елены Пинчук и Виктора Пинчука приобрели 10 аппаратов искусственной вентиляции легких для украинских больниц в Волынской, Донецкой, Закарпатской, Львовской, Луганской, Одесской, Черновицкой областях, а также Киева.

"Мы понимаем, что сегодня городам критически нужны средства для подготовки к эпидемии. Поэтому мы приняли решение направить дополнительно все сэкономленные средства на борьбу с коронавирусом. Мы продолжим помогать и по другим направлениям, оказывать необходимую организационную и финансовую поддержу властям региона", - заявил генеральный директор "Интерпайпа" Фади Храйбе, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Как сообщалось, 17 марта Верховная рада приняла закон №3220 "О внесении изменений в Налоговый Кодекс Украины", согласно которому в период с 1 марта по 30 апреля не начисляется и не взымается оплата с предприятий за аренду земли, а также недвижимое имущество, находящееся в государственной собственности.

"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

В структуре компании - пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днипросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

Теги: #коронавирус #интерпайп
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