Экономика

10:14 19.03.2020

НБУ закупил часть валютной наличности в евро и планирует в четверг провести аукцион по ее продаже за безнал

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НБУ закупил часть валютной наличности в евро и планирует в четверг провести аукцион по ее продаже за безнал

Национальный банк Украины (НБУ) закупил часть наличной иностранной валюты в евро и планирует в четверг провести аукцион по ее продаже за безнал, регулятор также работает с контрагентами США относительно доставки большой партии в долларах, сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий во время совещания центробанка с топ-менеджерами крупнейших украинских банков.

Согласно сообщению на сайте НБУ, в ходе совещания Чурий рассказывал о последних шагах по изменению операционного дизайна монетарной политики, которая предоставит банкам большую гибкость в управлении собственной ликвидностью, а также о введении долгосрочного рефинансирования для поддержки кредитования и ликвидности банков.

Теги: #нацбанк #валюта #чурий
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