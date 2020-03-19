"Нова Пошта" передала медоборудование Полтавской областной инфекционной больнице и ищет производителей средств медзащиты

Группа компаний "Нова Пошта" 18 марта передала первую партию из около 50 единиц медицинского оборудвания Полтавской областной инфекционной больнице для борьбы с коронавирусом, сообщила компания вечером в среду.

Закупку и доставку медицинского оборудования компания осуществила за три дня.

В первую поставку вошли аппараты искусственной вентиляции легких, мобильные рентгенографические и УЗИ-аппараты, биохимические автоматические анализаторы, аппараты для проведения мембранного плазмафереза, диагностические наборы для биохимического анализатора, мониторы пациентов полифункциональные с неинвазивный измерением гемодинамики, а также другое оборудование (всего около 50 единиц). В ближайшее время приобретенное оборудование будет смонтировано и готово к использованию.

"Решение о выделении средств на помощь больницам в борьбе с коронавирусом мы приняли в воскресенье, 15 марта, а уже оборудование в Полтаве. За считанные часы оно будет смонтировано и готово к использованию. Для нас чрезвычайно важно, чтобы помощь поступала медицинским учреждениям в кратчайшие сроки, ведь речь идет о спасении жизни и здоровья" – подчеркнула сооснователь компании Инна Поперешнюк.

Как отметили в компании, помимо медицинского оборудования украинские больницы крайне нуждаются в средствах индивидуальной защиты для персонала.

"Именно поэтому сейчас компания активно ищет надежных производителей и поставщиков защитных костюмов, респираторов, дезинфицирующих средств, неталькированных нитриловых перчаток с длинными манжетами, которые мы приобретем и быстро доставим в медицинские учреждения", - указано в сообщении.

По мнению Поперешнюк, крупный бизнес в обязательном порядке должен присоединиться к борьбе и защите от вирусной инфекции.

"Украинская медицина нуждается в нашей помощи, поэтому "Нова Пошта" сделает все возможное для предупреждения распространения болезни и эффективного лечения людей", - резюмировала Поперешнюк.

Как сообщалось, 15 марта "Нова Пошта" выделила 25 млн грн на закупку оборудования и расходных материалов для украинских больниц и стала организатором бизнес-инициативы по помощи медучреждениям.