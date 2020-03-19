Экономика

09:26 19.03.2020

Цены на нефть растут после падения накануне, Brent на уровне $26,73 за баррель

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Цены на нефть растут после падения накануне, Brent на уровне $26,73 за баррель

Цены на нефть эталонных марок растут на торгах в четверг после обвала накануне.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:15 составляет $26,06 за баррель, что на $1,18 (4,74%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду фьючерсы упали в цене до $24,88 за баррель. При этом в ходе сессии цена фьючерсов падала на 14,7% - до $24,52 за баррель, самой низкой отметки с 2003 года.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $2,30 (11,29%) - до $22,67 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $20,37 баррель, упав до минимума с февраля 2002 года.

В среду Минэнерго Саудовской Аравии предписало госкомпании Saudi Aramco держать поставки нефти на уровне 12,3 млн баррелей в сутки, который должен быть достигнут в апреле после развала сделки ОПЕК+, в течение нескольких месяцев. При этом Эр-Рияд не только "открыл кран", резко увеличив предложение на рынке, страдающем от низкого спроса из-за коронавируса, но и предложил существенные скидки к цене своей нефти для покупателей из Европы, Азии и США.

"На рынке наблюдается экстремальная волатильность, поскольку участники рынка пытаются оценить экономические последствия коронавируса и то, как они скажутся на спросе на нефть", - говорит аналитик Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Дэниэл Хайнз, которого цитирует агентство Bloomberg

Министерство энергетики США сообщило накануне, что запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 1,954 млн баррелей, увеличившись восьмую неделю подряд. Между тем, по данным Минэнерго, запасы бензина на прошлой неделе сократились на 6,18 млн баррелей, дистиллятов - на 2,94 млн баррелей.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе увеличились на 563 тыс. баррелей.

Теги: #цены #нефть
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