Экономика

20:03 18.03.2020

НБУ в течение двух дней разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина – Зеленский

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НБУ в течение двух дней разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина – Зеленский

Национальный банк Украины (НБУ) в течение двух дней разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина, заверил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня мной подписан закон, запрещающий банкам начислять любые пени, штрафы, повышенные проценты по кредитам на потребительские нужды. В течение двух дней Национальный банк разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина", - сказал он своем обращении к украинцам в среду.

Теги: #коронавирус #нбу
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