Аннулировать и получить лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финуслуг в период карантина можно онлайн - Нацкомифнуслуг

Административные услуги, в частности аннулирование и выдача лицензий на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг, могут предоставляться режиме онлайн через Единый государственный портал административных услуг (https://my.gov.ua/) или средствами почтовой связи.

Как сообщается на сайте Нацкомфинуслуг, это вызвано вступлением в силу 17 марта 2020 года закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" № 530-их (далее - Закон).

Законом на период установления карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), то есть с 12 марта 2020 до 3 апреля 2020, остановлено течение сроков обращения за получением административных и других услуг и сроков предоставления этих услуг, определенных законом.

Регулятор подчеркивает, что со дня прекращения карантина течение этих сроков продолжается с учетом времени, прошедшего до их остановки.