Экономика

19:23 18.03.2020

ДТЭК в 2019г перечислил в госбюджет 23,4 млрд грн налогов и сборов

1 мин читать
ДТЭК в 2019г перечислил в госбюджет 23,4 млрд грн налогов и сборов

Группа ДТЭК в 2019 году суммарно перечислила в государственный бюджет Украины 23,4 млрд грн налогов и сборов, при этом фонд оплаты труда составил 14,4 млрд грн, сообщила пресс-служба компании во вторник.

"В 2019 году ДТЭК заплатил в госбюджет 23,4 млрд грн налогов. Это 2,6% от всех налогов, поступивших в бюджет Украины за прошлый год, и 12,2% – от всех налогов, которые получил бюджет от топливно-энергетического комплекса страны", – цитирует пресс-служба генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

В компании уточнили, что из указанных 23,4 млрд гривен налогов 19,6 млрд было направлено в центральный бюджет и 3,8 млрд грн – в местные бюджеты.

Как отметили в ДТЭК, исходя из объема отчислений налогов и сборов, 10 компаний группы вошли в рейтинг "Топ-100 крупнейших налогоплательщиков Украины", в частности, ДТЭК Павлоградуголь, ДТЭК Нефтегаз, ДТЭК Востокэнерго, ДТЭК Западэнерго, ДТЭК Днепроэнерго, Киевоблэнерго.

Теги: #дтэк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:53 16.03.2020
ДТЭК присоединился к новой глобальной Платформе действий по борьбе с коронавирусом COVID-19

ДТЭК присоединился к новой глобальной Платформе действий по борьбе с коронавирусом COVID-19

11:57 10.03.2020
ДТЭК впервые в Украине проложил Wi-Fi в шахте на глубине 0,5 км

ДТЭК впервые в Украине проложил Wi-Fi в шахте на глубине 0,5 км

10:40 04.03.2020
Секретариат Энергосообщества получил жалобу на работу ДТЭК в Бурштынском острове, ДТЭК рад присоединению ЭС к спору

Секретариат Энергосообщества получил жалобу на работу ДТЭК в Бурштынском острове, ДТЭК рад присоединению ЭС к спору

17:27 25.02.2020
Для достижения 75%-ной доли ВИЭ в структуре генерации к 2050г нужно ежегодно инвестировать около EUR4 млрд - гендиректор ДТЭК

Для достижения 75%-ной доли ВИЭ в структуре генерации к 2050г нужно ежегодно инвестировать около EUR4 млрд - гендиректор ДТЭК

13:15 24.02.2020
"ДТЭК Киевские электросети" в 2019 году выявил почти 1,4 тыс. несанкционированных подключений к электросети

"ДТЭК Киевские электросети" в 2019 году выявил почти 1,4 тыс. несанкционированных подключений к электросети

10:15 19.02.2020
"ДТЭК Нефтегаз" в 2020г. планирует пробурить пять глубоких скважин, в 2021г. - выйти на 2 млрд куб. м добычи газа

"ДТЭК Нефтегаз" в 2020г. планирует пробурить пять глубоких скважин, в 2021г. - выйти на 2 млрд куб. м добычи газа

20:31 10.02.2020
ДТЭК допускает обжалование решения НКРЭКУ об оплате экспортерами э/э тарифа на ее передачу

ДТЭК допускает обжалование решения НКРЭКУ об оплате экспортерами э/э тарифа на ее передачу

17:29 07.02.2020
ДТЭК начал внедрение системы охраны труда на AI от Limpid Group

ДТЭК начал внедрение системы охраны труда на AI от Limpid Group

18:58 06.02.2020
"ДТЭК Киевские электросети" планирует увеличить инвестиции в энергоинфраструктуру столицы почти в 5 раз

"ДТЭК Киевские электросети" планирует увеличить инвестиции в энергоинфраструктуру столицы почти в 5 раз

13:45 20.01.2020
ДТЭК проведет в Давосе круглый стол о возможностях Украины по поддержке целей "Европейского зеленого пакта"

ДТЭК проведет в Давосе круглый стол о возможностях Украины по поддержке целей "Европейского зеленого пакта"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

С 1 апреля начнутся выплаты 1 тыс. грн людям с низкой пенсией, с 1 мая будет проведена индексация – Зеленский

НБУ будет бесплатно поддерживать банки наличными до мая

Курс гривни на межбанке в среду упал до 27,39 грн/$1, на наличном рынке сохранился на уровне 27,23-28,54 грн/$1, на "сером" укрепился до 27,82-28,17 грн/$1

НБУ удвоит число тендеров по депосертификатам и рефинансированию, изменит их условия для реакции на турбулентности

Украина с 1/04 введет спецпошлину 65% на импорт из РФ электроэнергии и угля, кроме коксующегося

ПОСЛЕДНЕЕ

С 1 апреля начнутся выплаты 1 тыс. грн людям с низкой пенсией, с 1 мая будет проведена индексация – Зеленский

НБУ в течение двух дней разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина – Зеленский

RDS солидарна с "Укравтодором" и продолжит выполнение всех дорожно-строительных проектов во время карантина

Аннулировать и получить лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финуслуг в период карантина можно онлайн - Нацкомифнуслуг

НБУ будет бесплатно поддерживать банки наличными до мая

Курс гривни на межбанке в среду упал до 27,39 грн/$1, на наличном рынке сохранился на уровне 27,23-28,54 грн/$1, на "сером" укрепился до 27,82-28,17 грн/$1

Нацкомфинуслуг уточнила условия временного освобождения от ответственности по договорам потребительского кредита

НБУ удвоит число тендеров по депосертификатам и рефинансированию, изменит их условия для реакции на турбулентности

Владелец Firefly Макс Поляков планирует построить космический завод в Майами и выпускать 24 ракеты в год

Дорожно-строительная группа компаний RDS планирует расширить географию своего присутствия в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА