ДТЭК в 2019г перечислил в госбюджет 23,4 млрд грн налогов и сборов

Группа ДТЭК в 2019 году суммарно перечислила в государственный бюджет Украины 23,4 млрд грн налогов и сборов, при этом фонд оплаты труда составил 14,4 млрд грн, сообщила пресс-служба компании во вторник.

"В 2019 году ДТЭК заплатил в госбюджет 23,4 млрд грн налогов. Это 2,6% от всех налогов, поступивших в бюджет Украины за прошлый год, и 12,2% – от всех налогов, которые получил бюджет от топливно-энергетического комплекса страны", – цитирует пресс-служба генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

В компании уточнили, что из указанных 23,4 млрд гривен налогов 19,6 млрд было направлено в центральный бюджет и 3,8 млрд грн – в местные бюджеты.

Как отметили в ДТЭК, исходя из объема отчислений налогов и сборов, 10 компаний группы вошли в рейтинг "Топ-100 крупнейших налогоплательщиков Украины", в частности, ДТЭК Павлоградуголь, ДТЭК Нефтегаз, ДТЭК Востокэнерго, ДТЭК Западэнерго, ДТЭК Днепроэнерго, Киевоблэнерго.