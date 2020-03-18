НБУ будет бесплатно поддерживать банки наличными до мая

Национальный банк Украины (НБУ) обязался до мая бесплатно поддерживать банки безопасными с точки зрения коронавируса наличными.

"Национальный банк будет осуществлять подкрепление банков наличными бесплатно (до 1 мая 2020) и учитывать их потребности относительно сумм и количества наличности", – говорится в сообщении центробанка в среду.

Регулятор заявляет, что готов заменять банкноты из оборота сперва на наличные из докороновирусных запасов, а после их окончания – на обработанные и прошедшие карантин купюры. Наличные из оборота сперва будут 14 дней хранить отдельно, а после автоматизированно обрабатывать и подвергать температурному шоку при 160 °C, добавили в финучреждении.

В то же время, НБУ рекомендовал банкам дополнительно обрабатывать отделения, инкассаторские машины и наличные ультрафиолетом, обеспечить средства защиты для сотрудников и определиться с механизмами бесперебойного обеспечения наличными.

Нацбанк также вновь подчеркнул важность бесконтактной оплаты и онлайн-банкинга во время распространения коронавируса.