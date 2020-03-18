НБУ удвоит число тендеров по депосертификатам и рефинансированию, изменит их условия для реакции на турбулентности

Национальный банк Украины (НБУ) с 19 марта удвоит число тендеров по размещению депозитных сертификатов и предоставлению краткосрочных кредитов рефинансирования, которые отныне будут проходить каждую пятницу, сообщается на сайте регулятора в среду.

Согласно сообщению, также центробанк скорректирует срочность этих инструментов по регулированию ликвидности – двухнедельные депозитные сертификаты станут недельными, а краткосрочные кредиты рефинансирования, предельный срок которых ранее составлял 14 дней, будут выдаваться на срок до одного месяца.

Уточняется, что ставка по этим инструментам, как и ранее, будет устанавливаться на уровне учетной ставки НБУ.

"Изменение графика проведения тендеров и срочности инструментов по регулированию ликвидности усилит устойчивость банковского сектора к турбулентности на финансовых рынках и поддержит его способность стимулировать украинскую экономику в условиях большей неопределенности", – говорится в сообщении.