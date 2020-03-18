Дорожно-строительная группа компаний RDS планирует расширить географию своего присутствия в Украине

Дорожно-строительная группа компаний RDS, уже работающая в семи областях Украины, готовится к расширению географии своей деятельности внутри страны, сообщил совладелец группы Евгений Коновалов.

"На сегодня мы работаем в семи областях - Одесской (непосредственно, и в городе Одесса), Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Винницкой и Киевской. Не хотел бы говорить в какие области мы войдем в этом году, но планы сегодня у нас есть, и это не менее трех областей. Позже мы объявим об этом", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Коновалова, конкуренция на рынке дорожно-строительных и ремонтных работ в последние годы вышла на более высокий уровень в связи с ростом активности как украинских, так и иностранных компаний.

"Для того, чтобы держаться на плаву, мы должны расширять свою сеть заводов и производственных баз. Это позволит нам поддерживать производство и объемы работ на привычном уровне. Когда пишут, что крупные компании монополизируют рынок, договариваются, это не так. Конкуренция на нашем рынке крайне высока, мы конкурируем технологиями и людьми", – отметил совладелец группы.

Говоря об особенностях тендеров в отрасли в Украине, Коновалов подчеркнул необходимость включения в стоимость дорожно-строительных работ их дальнейшего обслуживания.

"Сумма тендера может быть очень крупной сразу, так как в нее необходимо закладывать не только строительство, но и эксплуатацию дороги на срок от трех до пяти лет. Следовательно, тогда финансирование в рамках тендера должно быть таким: 100 млн непосредственно на строительство и еще 30 млн на ее содержание", – пояснил он.

Совладелец RDS уточнил, что на данном этапе группа находится в процессе дискуссии с руководством "Укравтодора" по этому вопросу.

"Главное, чтобы эксплуатацией нового дорожного покрытия занималось не государство в лице облавтодоров с их морально устаревшей техникой, а тот подрядчик, который выиграл тендер на строительство", – отметил Коновалов.

Он добавил, что помимо эксплуатации компания сама от 5 до 10 лет будет вести мониторинг качества дороги, так как это гарантировано банковскими учреждениями.

"Если дорожная служба выставляет заявку на исправление дороги, мы ее исправляем. В противном случае, банк списывает с нас деньги", - сказал совладелец RDS.

В украинскую группу компаний RDS входят "Киевшляхбуд" и "Ростдорстрой". Основные направления деятельности – строительство, реконструкция и эксплуатационное обслуживание автомобильных дорог и мостов, строительство аэродромных комплексов.

Компания строит бетонную дорогу Н-14 Кропивницкий-Николаев. В рамках реконструкции трассы Н-31 Днепр-Решетиловка в Полтавской области группа компаний RDS строит путепровод через железную дорогу и участок первой бетонной дороги в Украине. В 2019 году компания выиграла тендер Всемирного банка на проведение работ на трассе первой категории М-03 Киев-Харьков-Должанский.

По состоянию на январь 2020 года компания работает в семи регионах Украины и имеет 10 производственных баз.

Конечными бенефициарными собственниками группы компаний RDS являются граждане Украины Юрий Шумахер и Евгений Коновалов. Размер уставного капитала составляет 5,13 млн грн.