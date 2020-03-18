Экономика

10:26 18.03.2020

Ferrexpo в 2019г увеличило чистую прибыль на 20%

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Ferrexpo в 2019г увеличило чистую прибыль на 20%

Горнорудная компания Ferrexpo с активами в Украине по итогам 2019 года получила $403,293 млн чистой прибыли, что на 20,3% выше показателя 2018 года ($335,22 млн).

Согласно годовому отчету, опубликованному компанией на Лондонской фондовой бирже в среду, ее выручка в минувшем году увеличилась на 18,3% – до $1 млрд 506,724 млн.

EBITDA выросла на 17% - до $586 млн (в 2018 году она составляла $503 млн). Компания увеличила чистый денежный поток от операций на 62% - до $473 млн ($292 млн). Капитальные инвестиции возросли на 83% - до $247 млн ($135 млн).

Как сообщалось, Ferrexpo в 2019 году сократила суммарное производство окатышей на 0,8% по сравнению с 2018 годом – до 10 млн 518,95 тыс. тонн. При этом в прошлом году общий выпуск окатышей с 65%-ным содержанием железа (премиальные окатыши Ferrexpo Premium Pellets, FPP и премиальные окатыши Ferrexpo плюс - Ferrexpo Premium Pellets plus, FPP+) составил 10 млн 116,12 тыс. тонн (рост 1,9%), с 62%-ным (базовые окатыши Ferrexpo Basic Pellets, FBP) – 402,83 тыс. тонн (снижение на 41%). В том числе выпуск окатышей с 65%-ным содержанием железа из собственного сырья составил 10 млн 116,12 тыс. тонн (рост на 3%), с 62%-ным – 402,83 тыс. тонн (падение на 41%). В 2019 году выпуск окатышей из стороннего сырья не осуществлялся, тогда как в 2018 году было произведено 101 тыс. тонн окатышей.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.

ПГОК - основной актив котируемой на Лондонской фондовой бирже британской горнорудной компании Ferrеxpo plc: она владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа.

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран б. СССР. В 2017 году компания произвела 10,4 млн тонн железорудных окатышей. Основными потребителями ее продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

Теги: #ferrexpo #финрезультат
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