Закон о поддержке налогоплательщиков во время карантина увеличивает отчисления НБУ в бюджет на 10 млрд грн

Закон о поддержке налогоплательщиков во время карантина (законопроект 3220) увеличивает отчисления НБУ в бюджет на 10 млрд грн, сообщил начальник аналитического одела Альфа-Банка Украина Алексей Блинов.

"Ап! Вставляем одно замечательное слово "середньорічний" - и находим более 10 млрд грн для бюджета", - написал он в Facebook во вторник.

Согласно тексту законопроекта, НБУ должен обеспечить за счет прибыли до распределения формирование общих резервов в размене 10% от среднегодового объема денежно-кредитных обязательств, тогда как ранее этот показатель указывался от общего объема.

"Денежная база на конец 2019 года 477,5 млрд грн. А в среднем по году 439,5 млрд грн. Соответственно, когда берешь ниже базу резервирования - создаешь дополнительное перечисление в бюджет. А есть еще депосертификаты..." - прокомментировал Блинов.