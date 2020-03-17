Экономика

19:39 17.03.2020

НБУ во вторник увеличил интервенции в поддержку гривни до $300 млн

1 мин читать
НБУ во вторник увеличил интервенции в поддержку гривни до $300 млн

Национальный банк Украины (НБУ) продал на межбанковском валютном рынке во вторник $300 млн, что на 26%, или на $62 млн больше, чем в понедельник, сообщил регулятор на странице в Facebook.

"Сегодня Национальный банк принимал активное участие в торгах на межбанковском валютном рынке. Мы продали $300 млн для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний. В то же время, как и предусматривает режим плавающего валютного курса, мы не фиксируем его на определенном уровне и не меняем тренд, который определяется рынком", – говорится в сообщении.

Последует

 

Теги: #нбу #интервенции #межбанк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:05 17.03.2020
Закон о поддержке налогоплательщиков во время карантина увеличивает отчисления НБУ в бюджет на 10 млрд грн

Закон о поддержке налогоплательщиков во время карантина увеличивает отчисления НБУ в бюджет на 10 млрд грн

16:59 17.03.2020
НБУ налаживает альтернативную доставку наличной иностранной валюты в Украину, просит подождать и не паниковать

НБУ налаживает альтернативную доставку наличной иностранной валюты в Украину, просит подождать и не паниковать

16:11 17.03.2020
Влияние кризиса на платежный баланс Украины будет нейтральным или даже позитивным – НБУ

Влияние кризиса на платежный баланс Украины будет нейтральным или даже позитивным – НБУ

15:56 17.03.2020
НБУ с начала года потратил на поддержку гривни до $1 млрд, резервы превышают $25 млрд и достаточны для сглаживания колебаний

НБУ с начала года потратил на поддержку гривни до $1 млрд, резервы превышают $25 млрд и достаточны для сглаживания колебаний

13:29 17.03.2020
НБУ отсрочит введение буферов капитала и стресс-тестирование банков

НБУ отсрочит введение буферов капитала и стресс-тестирование банков

19:28 16.03.2020
НБУ в понедельник продал на межбанке $238 млн в поддержку гривни

НБУ в понедельник продал на межбанке $238 млн в поддержку гривни

17:46 16.03.2020
Курс гривни на межбанке в понедельник упал до 26,7 грн/$1, на наличном рынке – до 26,58-27,48 грн/$1

Курс гривни на межбанке в понедельник упал до 26,7 грн/$1, на наличном рынке – до 26,58-27,48 грн/$1

15:08 16.03.2020
Объем переводов заробитчан в Украину может снизиться на $0,5-1 млрд, отток валюты – примерно на $1,5 млрд в связи с коронавирусом – НБУ

Объем переводов заробитчан в Украину может снизиться на $0,5-1 млрд, отток валюты – примерно на $1,5 млрд в связи с коронавирусом – НБУ

14:56 16.03.2020
НБУ продав на аукціоні $130,5 млн за 26,5425 грн/$1

НБУ продав на аукціоні $130,5 млн за 26,5425 грн/$1

14:13 16.03.2020
НБУ продал на аукционе $130,5 млн по 26,5425 грн/$1

НБУ продал на аукционе $130,5 млн по 26,5425 грн/$1

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Закон о поддержке налогоплательщиков во время карантина увеличивает отчисления НБУ в бюджет на 10 млрд грн

Курс гривни на межбанке во вторник упал до 27,08 грн/$1, на наличном рынке – до 27,23-28,58 грн/$1

НБУ ожидает в ближайшие дни поставку большого количества наличной иностранной валюты, думает над проведением аукциона по ее продаже

Глава таможни отрицает возможные провалы в импорте отдельных категорий товаров, но прогнозирует изменение ассортимента и цен

"Укрзализныця" выплатила по евробондам около $60 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

ФГВФЛ завершил ликвидацию Фортуна-банка

Курс гривни на межбанке во вторник упал до 27,08 грн/$1, на наличном рынке – до 27,23-28,58 грн/$1

Хмельницкий радиотехзавод "Новатор" запустил пошив марлевых повязок для предприятий "Укроборонпрома"

S&P прогнозирует глобальную рецессию в 2020 году

НБУ ожидает в ближайшие дни поставку большого количества наличной иностранной валюты, думает над проведением аукциона по ее продаже

Uber Eats сделала доставку в Киеве, Одессе, Львове и Харькове бесплатной до конца марта и напоминает о возможности бесконтактной доставки

Нацбанк переводит большинство сотрудников на дистанционный режим работы, рекомендует банкам по возможности поступить так же

ПриватБанк ввел в отделениях санчас и рекомендует клиентам ждать своей очереди "на свежем воздухе"

Bolt намерен контролировать рост цен на свои услуги во время карантина в Украине, призывает другие сервисы присоединится к инициативе

Экспорт антисептиков в феврале остался на прежнем уровне - глава Гостаможни

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА