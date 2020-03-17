ФГВФЛ завершил ликвидацию Фортуна-банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) во вторник завершил ликвидацию неплатежеспособного Фортуна-банка (Киев).

Согласно сообщению на сайте Фонда, в соответствии со ст. 53 закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц", 17 марта организация внесла запись в Единый госреестр юрлиц, физлиц-предпринимателей и гражданских формирований о прекращении государственной регистрации АО "Фортуна-банк" как юрлица.

Уточняется, что полномочия ФГВФЛ как ликвидатора Фортуна-банка прекращены.

Согласно данным Фонда, вкладчики финучреждения получили 88,6 млн грн, что составляет 96,7% от общей гарантированной суммы.

Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Фортуна-банка Нацбанк Украниы принял 21 февраля 2017 года.

Ликвидацию банка ФГВФЛ начал с 22 февраля 2017 года и планировал завершить до 21 февраля 2019 года.

Согласно данным Нацбанка на 1 октября 2016 года, Фортуна-банк занимал 38-е место по размеру активов среди 100 действовавших на то время украинских банков (2,507 млрд грн). Его основным владельцем с пакетом акций 99,637% являлась Мотрона Тищенко.