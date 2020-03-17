Экономика

19:07 17.03.2020

Курс гривни на межбанке во вторник упал до 27,08 грн/$1, на наличном рынке – до 27,23-28,58 грн/$1

2 мин читать
Курс гривни на межбанке во вторник упал до 27,08 грн/$1, на наличном рынке – до 27,23-28,58 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник снизился до 27,08 грн/$1 с 26,70 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили дилеры коммерческих банков агентству "Интерфакс-Украина".

По их данным, котировки гривни к окончанию торгов составили 27,01-27,15 грн/$1. Дилеры отметили, что НБУ выходил на рынок с интервенциями в поддержку гривни объемом свыше $150 млн.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на наличном рынке курс гривни во вторник несколько снизился – до 27,23-28,58 грн/$1 (купля-продажа) с 26,58-27,48 грн/$1 в понедельник вечером.

На "сером" рынке курс гривни утром 17 марта преодолел 28 грн/$1, но к вечеру нацвалюта немного укрепилась - до 27,85-28,41 (купля и продажа), тогда как днем ранее курс составлял 27,26-27,47 грн/$1.

Банки продолжили снижение курса при онлайн-обмене и по-прежнему сохраняют очень большие спрэды. Например, monobank – до 27,71-28,97 грн/$1 (с 26,91-27,69 грн/$1 в понедельник вечером), ПриватБанк – до 27,7-29,2 грн/$1 (с 26,9-27,75 грн/$1), Ощадбанк – до 27,5-28,8 грн/$1 (с 26,5-27,5 грн/$1), Райффайзен банк Аваль – до 27,1-28,1 грн/$1 (с 26,5-27,5 грн/$1).

Нацбанк Украины также снизил официальный курс нацвалюты на 18 марта до 27,0566 грн/$1 с 26,5249 грн/$1 на 17 марта.

По данным центробанка, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 17 марта упал до 27,03 грн/$1 с 26,43 грн/$1 днем ранее.

Теги: #курс #гривна
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:07 17.03.2020
Банки резко понизили курс гривни при он-лайн обмене

Банки резко понизили курс гривни при он-лайн обмене

11:15 17.03.2020
Курс наличного доллара превысил 28 грн/$1, НБУ объяснил его проблемами с доставкой и рекомендует менять по безналу

Курс наличного доллара превысил 28 грн/$1, НБУ объяснил его проблемами с доставкой и рекомендует менять по безналу

19:31 16.03.2020
Грузинский лари продолжает обвальное падение, преодолел психологически важную отметку в 3 лари/$1

Грузинский лари продолжает обвальное падение, преодолел психологически важную отметку в 3 лари/$1

19:28 16.03.2020
НБУ в понедельник продал на межбанке $238 млн в поддержку гривни

НБУ в понедельник продал на межбанке $238 млн в поддержку гривни

17:46 16.03.2020
Курс гривни на межбанке в понедельник упал до 26,7 грн/$1, на наличном рынке – до 26,58-27,48 грн/$1

Курс гривни на межбанке в понедельник упал до 26,7 грн/$1, на наличном рынке – до 26,58-27,48 грн/$1

14:45 12.03.2020
НБУ: планы вводить валютные ограничения отсутствуют, резервов для сглаживания колебаний достаточно

НБУ: планы вводить валютные ограничения отсутствуют, резервов для сглаживания колебаний достаточно

19:54 11.03.2020
НБУ в среду увеличил интервенции в поддержку гривни до около $350 млн

НБУ в среду увеличил интервенции в поддержку гривни до около $350 млн

19:09 11.03.2020
Курс гривни на межбанке в среду снизился до минимума с июля-2019

Курс гривни на межбанке в среду снизился до минимума с июля-2019

09:38 11.03.2020
Доллар теряет 1,3% в паре с иеной на фоне новой волны ухода от рисков

Доллар теряет 1,3% в паре с иеной на фоне новой волны ухода от рисков

10:27 10.03.2020
Курс гривни в обменниках упал до минимума с августа прошлого года

Курс гривни в обменниках упал до минимума с августа прошлого года

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Закон о поддержке налогоплательщиков во время карантина увеличивает отчисления НБУ в бюджет на 10 млрд грн

НБУ во вторник увеличил интервенции в поддержку гривни до $300 млн

НБУ ожидает в ближайшие дни поставку большого количества наличной иностранной валюты, думает над проведением аукциона по ее продаже

Глава таможни отрицает возможные провалы в импорте отдельных категорий товаров, но прогнозирует изменение ассортимента и цен

"Укрзализныця" выплатила по евробондам около $60 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

Закон о поддержке налогоплательщиков во время карантина увеличивает отчисления НБУ в бюджет на 10 млрд грн

НБУ во вторник увеличил интервенции в поддержку гривни до $300 млн

ФГВФЛ завершил ликвидацию Фортуна-банка

Хмельницкий радиотехзавод "Новатор" запустил пошив марлевых повязок для предприятий "Укроборонпрома"

S&P прогнозирует глобальную рецессию в 2020 году

НБУ ожидает в ближайшие дни поставку большого количества наличной иностранной валюты, думает над проведением аукциона по ее продаже

Uber Eats сделала доставку в Киеве, Одессе, Львове и Харькове бесплатной до конца марта и напоминает о возможности бесконтактной доставки

Нацбанк переводит большинство сотрудников на дистанционный режим работы, рекомендует банкам по возможности поступить так же

ПриватБанк ввел в отделениях санчас и рекомендует клиентам ждать своей очереди "на свежем воздухе"

Bolt намерен контролировать рост цен на свои услуги во время карантина в Украине, призывает другие сервисы присоединится к инициативе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА