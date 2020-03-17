НБУ ожидает в ближайшие дни поставку большого количества наличной иностранной валюты, думает над проведением аукциона по ее продаже

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает в ближайшие дни поступления большого количества наличной иностранной валюты и думает относительно проведения аукциона по ее продаже, сообщил замглавы НБУ Олег Чурий.

"В ближайшие дни ожидается доставка большого количества наличной иностранной валюты. Мы будем смотреть, если эта валюта будет полностью передана в банки, без участия НБУ, то мы, наверное, не будем проводить аукцион. Если налички будет немного больше, чем необходимо, мы купим ее себе, а потом будем продавать банкам на условиях аукциона", – заявил он на брифинге в Киеве во вторник.

Чурий подчеркнул, что ограничение завоза налички является "экстраординарным событием", добавив, что НБУ нашел альтернативные пути доставки валюты совместно с другими органами государственной власти.

"Мы считаем, что в ближайшие дни ситуация с доставкой налички улучшится", – отметил он.