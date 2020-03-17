Экономика

18:34 17.03.2020

ПриватБанк ввел в отделениях санчас и рекомендует клиентам ждать своей очереди "на свежем воздухе"

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ПриватБанк ввел в отделениях санчас и рекомендует клиентам ждать своей очереди "на свежем воздухе"

Государственный ПриватБанк (Киев) ввел дополнительный санитарный час в работе отделений и рекомендует клиентам ждать своей очереди на улице из-за угрозы распространения коронавируса, сообщила пресс-служба финучреждения по вторник. 

"С целью профилактики в отделениях банк ввел дополнительный "санитарный час" с 12:30 по 13:30 и ограничил их работу в выходные. Кроме того, банк рекомендует клиентам отделений ждать своей очереди на свежем воздухе" – говорится в сообщении.

ПриватБанк указывает, что сотрудники, которые не занимаются обслуживанием клиентов и поддержанием критически важных сервисов, отправлены на удаленную работу. 

В банке призывают клиентов пользоваться приложением Privat24 и терминалами самообслуживания, а также оплачивать свои покупки безналично: картами или электронными кошельками. 

Согласно статистике финучреждения, количество скачиваний Privat24 выросло с февраля в пять раз. 

"Если в феврале среднее количество скачиваний Privat24 Android составляло 15 тысяч в день, то 13 марта новый Privat24 скачали 75 тыс. раз" – уточнили в ПриватБанке.

Теги: #коронавирус #приватбанк
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