Экономика

18:03 17.03.2020

"Метинвест" с 17 марта для защиты работников от коронавируса отменил командировки, отправил часть персонала на удаленную работу

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"Метинвест" с 17 марта для защиты работников от коронавируса отменил командировки, отправил часть персонала на удаленную работу

"Метинвест", крупнейший украинский горно-металлургический холдинг, в целью защиты работников от коронавируса с 17 марта на всех своих предприятиях принял ряд мер, среди которых – возможность удаленной работы для части персонала до 3 апреля, а также отметил все командировки в этот период.

"С 17 марта на всех предприятиях мы вводим простые правила: сотрудники, которые могут работать удаленно, останутся дома до 3 апреля. Прошу каждого выполнять работу ответственно и помнить о тех, кто продолжает отвечать за производство непосредственно на местах. Мы прекращаем все массовые мероприятия. Будем общаться с коллегами, партнерами и клиентами по телефону, через видеосвязь и интернет", - заявил генеральный директор компании Юрий Рыженков в своем обращении к сотрудникам холдинга.

При этом он пояснил, что стратегия компании в борьбе с вирусом - сократить количество контактов там, где это возможно, общими усилиями исключить риск инфицирования сотрудников, сделать все, чтобы территория "Метинвеста" не стала очагом распространения коронавируса.

Топ-менеджер добавил, что в компании отменяются все командировки – как заграничные, так и по Украине, сотрудники на предприятиях получат перчатки и маски для поездок в общественном транспорте на работу и домой.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

"Метинвест" - крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся в основном в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #коронавирус #метнивест
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