Экономика

17:57 17.03.2020

Глава таможни отрицает возможные провалы в импорте отдельных категорий товаров, но прогнозирует изменение ассортимента и цен

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Глава таможни отрицает возможные провалы в импорте отдельных категорий товаров, но прогнозирует изменение ассортимента и цен

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов отрицает возможные провалы в импорте отдельных категорий товаров в связи с введенным карантином, но прогнозирует изменение ассортимента и цен.

"Не думаю, что по каким-то видам товаров наступит полный провал, что в страну не будут ввозиться телефоны, компьютеры или обувь. Вопрос в том, сколько их будет ввозиться, а также в каком ассортименте и по каким ценам", – сказал Нефьодов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Полностью импорт и экспорт не остановятся. Иногда звонят компании: "Сможем ли мы что-то вывезти?" Сможете!" - подчеркнул он.

Полный текст интервью с Нефьодовым будет опубликован в ленте новостей и на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #таможня #карантин #нефьодов #коронавирус
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