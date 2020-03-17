"Укрзализныця" выплатила по евробондам около $60 млн

"Укрзализныця" (УЗ, Киев) осуществила своевременную выплату порядка $60 млн по еврооблигациям, размещенным в 2013 году на $500 млн через специально созданную компанию Shortline plc., в счет их амортизации и купона.

"Укрзализныця" своевременно и полном объеме выплатила долговые обязательства перед международными кредиторами", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

Согласно данным агентства, из выплаченной суммы $50 млн составила амортизация и до $10 млн – купон.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в мае 2013 года разместила дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн со сроком обращения пять лет через специально созданную компанию Shortline plc.

Еврооблигации "Укрзализныци" вместе с ценными бумагами Ощадбанка и Укрэксимбанка в 2014 году были включены в периметр реструктуризации внешнего суверенного и гарантированного государством долга, инициированной Минфином после утверждения МВФ новой программы EFF для Украины на $17,5 млрд.

В марте 2016 года "Укрзализныця" реструктуризировала еврооблигации, пролонгировав срок погашения до 15 сентября 2021 года и повысив процентную ставку с 9,5% до 9,875% годовых. Был также изменен график погашения основной суммы займа: 60% должно было быть оплачено в 2019 году, 20% – в 2020 году и 20% – в 2021 году.

"Укрзализныця" в 2019 году погасила часть основного долга в сумме $300 млн по еврооблигациям, дебютный выпуск которых состоялся в 2013 году, и выплатила очередной купонный доход по ним. Остальные $200 млн по этому выпуску остались до погашения в последующие два года.

"Укрзализныця" в 2019 году впервые после шестилетнего перерыва привлекла финансирование с международного рынка капитала через выпуск еврооблигаций на сумму $594,9 млн с конечным сроком погашения в 2024 году со ставкой купона 8,25% годовых.