Экономика

17:12 17.03.2020

СКМ предлагает создать Штаб экономического здоровья Украины

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СКМ предлагает создать Штаб экономического здоровья Украины

СКМ, крупнейший финансово-промышленный холдинг страны, обратился к президенту и премьер-министру с инициативой создания Штаба экономического здоровья Украины.

"Цель создания Штаба – совместными усилиями власти и бизнеса найти инструменты для сохранения экономического здоровья страны в нынешних сложных условиях", – говорится в заявлении СКМ во вторник.

Холдинг предлагает безотлагательно рассмотреть на заседании штаба меры поддержки населения, медицины, регионов, малого и среднего бизнеса и базовых отраслей экономики.

В СКМ отметили, что карантинные мероприятия, направленные на сохранение жизни людей, неизбежно ведут к снижению экономической активности, поэтому власти большинства стран мира принимают активные меры для предотвращения экономического кризиса.

"Украина - не исключение. Крупный бизнес намерен активно помогать властям… Компания СКМ готова делегировать своих лучших профессионалов в Штаб по экономическому здоровью Украины. Призываем сделать это и других представителей крупного национального бизнеса", – говорится в заявлении.

По мнению холдинга, кризис – это не только проблемы, но и возможности: Штаб должен стать мозговым центром возрождения нашей страны, чтобы совместными усилиями сделать экономику Украины сильнее и устойчивее.

Группа СКМ – профессиональный инвестор, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группы Украины, деятельность которой сконцентрирована в трех основных сферах бизнеса: горно-металлургической, электроэнергетической и финансовой, а также в телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, производстве минерального сырья, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, машиностроении и транспортном бизнесе.

В СКМ входят компании "Метинвест" и энергохолдинг "ДТЭК", банк ПУМБ, страховые компании "АСКА" и "АСКА-Жизнь", "Укртелеком", телекоммуникационная группа Vega, "Медиа группа Украина", "ЭСТА Холдинг" (недвижимость), "Украинский ритейл" (розничная торговля), UMG (производство минерального сырья), "Параллель" (оператор рынка нефтепродуктов), "Харвист" (сельское хозяйство), машиностроительный холдинг Corum Group, транспортный холдинг "Портинвест" и др.

100% акций компании СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.

Теги: #ахметов #скм #коронавирус #экономика
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