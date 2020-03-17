Экономика

15:56 17.03.2020

НБУ с начала года потратил на поддержку гривни до $1 млрд, резервы превышают $25 млрд и достаточны для сглаживания колебаний

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НБУ с начала года потратил на поддержку гривни до $1 млрд, резервы превышают $25 млрд и достаточны для сглаживания колебаний

Национальный банк Украины (НБУ) остается привержен своей политике плавающего обменного курса и имеет достаточные резервы в размере свыше $25 млрд для сглаживания нежелательных его колебаний, заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

"Мы проводим политику плавающего курсообразования с 2015 года, и мы принимаем активное участие на этом рынке, пытаясь, прежде всего, сглаживать колебания. Это то, что мы делали в прошлые годы, и будем продолжать делать так и далее", – заявил он на брифинге в Киеве во вторник.

Чурий напомнил, что в прошлом году НБУ смог выкупить в резервы почти $8 млрд, а в этом использует их для сглаживания колебаний, когда гривня ослабляется, и после активных интервенций в поддержку гривни в последние две недели в целом с начала года негативное сальдо их составило "немного меньше $1 млрд".

"Резервы находятся на достаточном уровне – это больше $25 млрд. И мы далее будем продолжать нашу политику сглаживания колебаний, потому что это очень необходимо для сохранения и стабильности на валютном рынке", – подчеркнул замглавы НБУ.

Он отметил, что "Нацбанк продает столько валюты, сколько нужно", в частности, на межбанковском рынке по итогам дня не остается неудовлетворенных заявок.

Что касается более сильной девальвации гривни на наличном рынке, то Чурий пояснил ее проблемами с доставкой валюты в Украину в условиях введенных из-за коронавируса транспортных ограничений и спрогнозировал улучшение ситуации в ближайшие дни благодаря налаживанию альтернативных каналов поставок.

Замглавы Нацбанка также уточнил, что за пять рабочих дней, с начала острой фазы кризиса, общий спрос составил 2,1 млрд, из которых население купило около $300 млн, нерезиденты (покупавшие ОВГЗ) – всего $8 млн. "Большая часть валюты была куплена украинскими компаниями, которые покупали эту валюту для оплаты по импортным контрактам, а также для платежей по долговым обязательствам", – сказал он.

Как сообщалось, за минувшую неделю Нацбанк продал $981,6 млн, за $16 марта – $238 млн, а в целом с начала года без учета сегодняшних торгов негативное сальдо интервенций составляло около $0,6 млрд, что позволяет оценить интервенции во вторник объемом до $0,4 млрд.

Теги: #коронавирус #нбу #гривня #нацбанк
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