Онлайн-сервис заказа услуг Kabanchik ожидает рост спроса на курьерские и репетиторские услуги в карантинный период

Онлайн-сервис заказа услуг Kabanchik ожидает существенный рост спроса на курьерские и репетиторские услуги в период карантина, сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" руководитель отдела маркетинга Kabanchik.ua Ольга Сорока.

"Ожидаем, что вырастет спрос на курьерские услуги и услуги репетиторов. Вероятно, из-за введения карантина и ограничения передвижения, украинцы будут чаще заказывать домой продукты, посылки и корреспонденцию. Поэтому рост количества заказов в категории вырастет, минимум, на 50%", - отметила она.

По данным компании, курьерские услуги входят в ТОП самых востребованных услуг сервиса.

В 2019 году курьеры Kabanchik выполнили 53 тыс. заказов, на 15% больше, чем годом ранее, на среднюю сумму - 260 грн. Высокий средний чек в компании объясняют тем, что часто курьеров просят что-то купить самостоятельно - цветы, продукты, а также увеличением стоимости услуги на праздники.

"Так как школы и вузы переходят на дистанционное обучение, ожидаем рост заявок от учителей в качестве репетиторов, а также увеличения спроса на онлайн-услуги - дизайн, верстка и другая онлайн-работа", - считает Ольга Сорока.

В связи с пандемией в Kabanchik рекомендуют специалистам иметь при себе медицинскую маску, бахилы, антисептик и одноразовые перчатки, а также придерживаться рекомендованной дистанции при передаче заказов клиентам.

Kabanchik.ua — онлайн-сервис заказа услуг. Ежедневно специалисты, зарегистрированные на Kabanchik.ua, получают около 1700 заданий в разных категориях. В 2019 году через сервис украинцы заказали услуг на 155 млн грн — на 44% больше, чем годом ранее.