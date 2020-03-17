Экономика

15:07 17.03.2020

Банки резко понизили курс гривни при он-лайн обмене

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Банки резко понизили курс гривни при он-лайн обмене

Дефицит наличной валюты привел к скачку ее курса во вторник и потянул за собой курс он-лайн обмена коммерческих банков, к которому Нацбанк посоветовал обращаться гражданам.

По состоянию на около 14:00, Монобанк поднял котировки покупки с 26,91 грн/$1 до 27,71 грн/$1, а продажи – с 27,84 грн/$1 до 28,97 грн/$1.

У ПриватБанка курсы он-лайн обмена составляют: покупка – 27,7 грн/$1, продажа – 28,99 грн/$1.

На "сером" рынке курс к середине дня нащупал уровни сопротивления при покупке 28-28,2 грн/$1, а при продаже – 28,4-28,5 грн/$1.

На межбанковском рынке Нацбанк в четверг впервые за три дня отказался от проведения валютного аукциона, но по-прежнему поддерживал гривню интервенциями. В результате в начале дня котировки были относительно стабильными на уровне около 27 грн/$1 по сравнению с 26,7 грн/$1 вечером ранее, однако затем гривня слегка просела и тут – до 27,1-27,15 грн/$1.

НБУ во вторник вновь заявил о готовности поддерживать гривню, признал проблему с дефицитом валюты на наличном рынке и сообщил о поиске ее решения вместе с банками. На 15:00 Нацбанк назначил пресс-конференцию по текущей ситуации.

Теги: #курс #банки #валюта #гривня
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