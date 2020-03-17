Экономика

14:44 17.03.2020

Кабмин планирует разрешить "Укрпоште" доставку лекарств на период карантина - Криклий

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Кабмин планирует разрешить "Укрпоште" доставку лекарств на период карантина - Криклий

Министерство инфраструктуры Украины разработает постановление Кабинета министров Украины, позволяющее АО "Укрпошта" осуществлять доставку лекарств, заявил в ходе брифинга во вторник министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Вчера на заседании Кабмина приняли важное протокольное решение, поручающее нам разработать постановление, которое позволит нам в экспериментальном режиме осуществлять доставку лекарств при помощи национального оператора почтовой связи компании "Укрпошта", - заявил министр.

Он отметил, что этим документом планируется разрешить "Укрпоште" на период карантина доставлять лекарства и медсредства в случае необходимости.

Как сообщалось, "Укрпошта" работает в обычном режиме по всей стране, сроки доставки экспорта могут быть увеличены

Теги: #лекарства #криклий #минцифры #укрпошта
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