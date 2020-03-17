"Интерпайп" строго выполняет обязательства по соглашению с инвесторами о реструктуризации задолженности - финдиректор

Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" выполняет все свои обязательства по соглашению с инвесторами о реструктуризации задолженности.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор по финансам и экономике "Интерпайпа" Денис Морозов, компания выполняет все обязательства, даже с погашением сроков погашения.

"Мы выполняем все наши обязательства, даже с опережением сроков погашения. Мы досрочно погасили задолженность перед тремя группами кредиторов. По состоянию на 31 декабря 2019 года полностью выплачена задолженность по кредитному договору с международными банками-кредиторами (т.н. Bank Facility) в размере $45,8 млн. Выплачено 50% задолженности по кредитным линиям на пополнение оборотного капитала (т.н. Working Capital facilities) в размере $22,5 млн", - констатировал собеседник агентства.

По его словам, в январе текущего года частично погашены еврооблигации в сумме $98,5 млн.

"В феврале 2020 года досрочно и полностью выплачен остаток задолженности по кредитным линиям на пополнение оборотного капитала (Working Capital facilities) в размере $22,5 млн. На сегодня осталась только задолженность по еврооблигациям в сумме $210,7 млн", - пояснил директор по финансам и экономике.

ТКК "Интерпайп" сообщила 25 октября 2019 года о завершении реструктуризации с частичным списанием существующей задолженности группы перед ее основными финансовыми кредиторами, в том числе еврооблигаций на $200 млн с купоном 10,25% и погашением в 2017 году. В результате реструктуризации задолженность была уменьшена и оформлена новым выпуском еврооблигаций на $309 млн 192,058 тыс. под 10,25% со сроком погашения в 2024 году и кредитом на $45,808 млн с погашением в конце 2020 года.

Помимо того, в рамках реструктуризации компания выпустила 3,054 тыс. инструментов (юнитов) восстановления стоимости, выплаты по которым привязаны к EBITDA и денежному потоку "Интерпайпа" в ближайшие 10 лет.

Отдельно были реструктуризированы с частичным списанием обязательства группы по кредитам на финансирование оборотного капитала и оформлены в два новых кредита на сумму $45 млн с погашением в конце 2020 года.

В дополнение к реструктуризации, существующие акционеры группы внесли дополнительный денежный капитал в группу на сумму $50 млн и предоставили дополнительное резервное обязательство в размере $20 млн для содействия операционным показателям группы после реструктуризации.

Ранее в меморандуме "Интерпайп" пояснял, что на финансовые показатели группы существенное влияние оказали неблагоприятные рыночные изменения, вызванные снижением цен на нефть и другие товары, а также произошедшие в последние годы геополитические события в регионе.

Согласно меморандуму, в целом предлагалось реструктуризировать задолженность в объеме $1,411 млрд в $400 млн. В частности, $263,2 млн долгов по электросталеплавильному комплексу "Днепросталь" было предложено реструктуризировать в $72,6 млн, $125,4 млн по кредитам на пополнение оборотного капитала – в $45 млн, $725,4 млн по другим кредитам – в $200,3 млн.

"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

В структуре компании - пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днипросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.