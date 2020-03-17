Экономика

13:07 17.03.2020

"Укравтодор" не намерен останавливать дорожные работы на время карантина

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"Укравтодор" не намерен останавливать дорожные работы на время карантина

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") не намерено останавливать дорожные работы на время карантина, установленного в связи с распространением коронавируса.

"Укравтодор" поддерживает государственные инициативы в рамках предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19. Поэтому настоятельно рекомендуем всем, кто может работать удаленно, воспользоваться такой возможностью. В то же время хотим подчеркнуть, что замедление сезона дорожных работ пока не предвидится. Все строительные и ремонтные работы продолжаются в штатном режиме", - указано в сообщении, обнародованном на сайте агентства.

В то же время "Укравтодор" отмечает, что агентство настаивает, чтобы подрядные организации обеспечили необходимые меры безопасности работы сотрудников. А именно: провести информационную кампанию касательно профилактики вирусных заболеваний, осуществлять регулярный мониторинг самочувствия работников на местах, а также позаботится о наличии дезинфицирующих средств.

Теги: #укравтодор #коронавирус
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