"Укрпошта" на время карантина не будет взимать плату за хранение почтовых отправлений

АО "Укрпошта" на время карантина до 3 апреля меняет условия доставки и вручения почтовых отправлений "Укрпошта Экспресс", "Укрпошта Стандарт" и "Укрпошта SmartBox".

Как сообщила пресс-служба компании во вторник, в частности, с 17 марта и до окончания карантина во всех объектах почтовой связи плата за хранение регистрированных почтовых отделений взиматься не будет. Бесплатным также будет хранение импортных отправлений из заграницы.

"В условиях карантина "Укрпошта" должна обеспечить стабильную и, прежде всего, безопасную работу сотрудников. Поэтому, пока, частично изменяет условия доставки вручения и хранения регистрируемых почтовых отправлений. Это позволит ограничить контакты клиентов с работниками отделений и максимально обезопасить всех от возможности заражения вирусной инфекцией", - указано в сообщении.

Так, согласно решению компании, до конца карантина почтовые отправления (кроме писем со знаком "Судебная повестка") будут вкладываться в почтовые и абонентские ящики адресатов. Если абонентский ящик неисправен, адресаты должны будут проинформированы о поступлении рекомендованных писем сообщениями, через интернет или средства связи – домашние или мобильные телефоны.

Рекомендованные письма со знаком "Судовая повестка" должны будут доставляться согласно требованиям правил предоставления услуг почтовой связи.