"Молочный альянс" организовал доставку сотрудников на предприятия собственным транспортом, закупил экспресс-тесты для выявления больных

Группа компаний "Молочный альянс" на предприятиях с целью недопущения распространения коронавируса ввела с 26 февраля проверку температуры бесконтактным электронным термометром при входе каждому работнику, закупила экспресс-тесты для выявления больных.

"Что сделано дополнительно на время эпидемии COVID-19: запрещено посещение предприятия лицами, которые не являются работниками данного предприятия, запрещены любые экскурсии на предприятиях, всем работникам запрещены любые командировки", - написал совладелец "Молочного альянса" Александр Деркач на своей странице в соцсети Facebook.

Помимо этого, с 26 февраля при входе каждому работнику проверяют температуру бесконтактным электронным термометром, также все работники обеспечены медицинскими масками, которые меняются каждые 2-3 часа и масками-респираторами класса FFP-2.

Деркач отметил, что организована доставка работников к предприятиям собственным транспортом, в котором проводится дезинфекция согласно установленного графика. Также группа закупила "в достаточном количестве" экспресс-тесты для выявления больных.

"Молочный альянс" создан в июне 2006 года как холдинговая компания с уставным капиталом 23,5 млн грн и балансом, на 99,9% состоящим из долгосрочных финансовых инвестиций.

"Молочный альянс" объединяет Пирятинский и Баштанский сырзаводы, Золотоношский маслодельный комбинат, Яготинский маслозавод, филиал "Яготинское для детей".

Предприятия холдинга производят молочную продукцию под ТМ "Пирятин", "Славия", "Яготинское" и "Яготинское для детей", "Хопсы" и др.

Собственниками группы являются бывшее акционеры банка "Аваль" Федор Шпиг, Александр Деркач и Сергей Вовченко.