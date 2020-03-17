"Нафтогаз" ввел температурный тест для сотрудников головного офиса и рекомендовал временно отказаться от рукопожатий

НАК "Нафтогаз Украины" с прошлой недели ввел для своих сотрудников температурный тест на проходной головного офиса в Киеве.

"Таким образом, компания отлавливает героев-трудоголиков, которые в любом состоянии идут на работу. Болеть на работе - не геройство, а опасная для работника и окружающих привычка. Поэтому слишком самоотверженным руководство даже грозит лишением премий. Заболел - сиди дома", - сообщил НАК в Facebook.

В НАК также заявляют о проведении ежедневной дезинфекции помещений и постоянно ведущейся информационной кампании, напоминающей о важности мытья рук, использования антисептиков и использования одноразовых масок.

Помимо предоставления возможности тем, кто может работать из дома, "Нафтогаз" рекомендовал свои работникам отказаться от рукопожатий.

"Чувствуем, что скоро у каждого департамента будет своя традиция приветствий", - отметили в НАК,

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.