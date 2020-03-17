Экономика

11:30 17.03.2020

Минэкономики совместно с производителями и аптеками создадут штаб по бесперебойному обеспечению населения средствами индивидуальной защиты

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Минэкономики совместно с производителями и аптеками создадут штаб по бесперебойному обеспечению населения средствами индивидуальной защиты

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, производители средств индивидуальной защиты (СИЗ), а также аптечные сети намерены создать оперативный штаб для координации действий по бесперебойному обеспечению производителей сырьем для производства СИЗ, реагированию на дефицит СИЗ в сети аптек.

Как сообщается на сайте Минэкономики во вторник, такое решение принято на встрече премьер-министра Дениса Шмыгаля, и.о. министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павла Кухты, замминистра Юлии Свириденко с представителями производителей СИЗ и аптечных сетей 16 марта.

Кроме того, участники рынка предложили заключить меморандум между Кабинетом министров и производителями, импортерами и дистрибьюторами СИЗ, аптечными сетями и представителями розничной торговли.

Меморандум предусматривает обеспечение населения, медицинского персонала, контактных лиц и сотрудников правоохранительных органов и органов спасения, задействованных в противоэпидемических мероприятиях, средствами индивидуальной защиты на территории Украины; прозрачную политику производства, поставки и реализации средств индивидуальной защиты.

Кроме того, производители, импортеры, дистрибьюторы и представители аптечных сетей обязуются ограничить наценки на средства индивидуальной защиты.

Вопрос заключения меморандума находится на этапе согласования.

Кухта отмечает, что указанный меморандум "будет действенной мерой для недопущения ценовой спекуляции в аптечных сетях на средства индивидуальной защиты".

Теги: #коронавирус #штаб #минэкономики
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