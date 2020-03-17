Multiplex просит президента ввести беспроцентные кредиты бизнесу для выплаты зарплат сотрудникам

СЕО сети кинотеатров Multiplex Роман Романчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой организовать выдачу беспроцентных кредитов предприятиям сроком на шесть месяцев для обеспечения фонда заработной платы.

"В Украине наиболее уязвимым для бизнеса оказалось обеспечения фонда заработной платы. В то же время сотрудникам, которые ушли в отпуск за свой счет и которые были освобождены необходимо обеспечивать собственное существование и содержать свои семьи. Выход – это предоставление государством бизнеса беспроцентного кредита на шесть месяцев под целевое использование – обеспечение фонда заработной платы. Это позволит бизнесу сохранить рабочие места для своих сотрудников", - сказал в видеообращении к президенту Романчук.

Как указывается в официальном письме Multiplex, в индустрии кинотеатров в Украине под угрозой сокращения находятся более 2,5 тыс. человек, а финансовые убытки сектора за один месяц составят около 80 млн грн ($3 млн).

Для тех предприятий, которые не смогут обеспечить возврат денежных средств в течение полугода, может включаться процентная ставка.