Экономика

11:22 17.03.2020

"Нова Пошта" временно закрывает отделения в ТРЦ, посылки перенаправляются в другие отделения

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"Нова Пошта" временно закрывает отделения в ТРЦ, посылки перенаправляются в другие отделения

Группа компаний "Нова Пошта" в связи с введением карантинных мер временно закрывает отделения в торгово-развлекательных центрах в ряде городов, посылки будут перенаправляться в другие отделения, сообщила пресс-служба компании во вторник.

В Одессе, в частности, временно закрываются отделения: №84 (посылки перенаправляются на отделение №90), №93 (№28), №77 (№26), №42 (№94).

В Одесской области: №5 в Черноморске (№2), №3 в Белгород-Днестровском (№1).

Во Львове: №77 (№55) и №78 (№69).

В Черкассах: №22 – Дом торговли (№15) и №14 – ТЦ "Депот" (№2).

В Киеве: №322 – ТЦ "Олимпийский" (№150), №138 – "Спортлайф Троещина" (№149), №261 – ТЦ "Проспект" (№318), №164 – ТЦ "Квадрат", Троещина (№67).

В Херсоне: №19 – ЦУМ (№6).

В Виннице: №35 (№23), №25 – ТЦ "Барбара" (№14), №22 – маг. "Грош" (№7), №36 – ТЦ "Квартал" (№16).

В Луцке: № 6 – ТЦ "Варшавский" (посылки перенаправляются согласно обзвона клиентов), №23 – ТЦ "Буратино" (посылки перенаправляются согласно обзвона клиентов).

Все остальные отделения "Новой Пошты" и курьерская доставка в настоящее время работают в обычном режиме.

Компания ведет переговоры с местными властями, чтобы избежать ограничения работы доставки.

"Нова Пошта" также отмечает, что все отделения компании оборудованы станциями дезинфекции рук (в зоне комфорта сотрудников и в клиентской зоне), созданы линии безопасности очереди один метр.

Кроме того, по данным группы компаний, в отделениях чаще проводятся уборки всех поверхностей с помощью дезинфицирующих средств. Все сотрудники отделений перед началось работы проходят первичный осмотр с измерением температуры. В отделениях размещены плакаты с информацией о предотвращении коронавируса, для сотрудников разработаны инструкции касательно профилактических мер.

Теги: #нова_пошта #коронавирус
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