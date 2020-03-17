Курс наличного доллара превысил 28 грн/$1, НБУ объяснил его проблемами с доставкой и рекомендует менять по безналу

Курс гривни на наличном рынке во вторник упал ниже уровня 28 грн/$1, на "сером" рынке доллар готовы покупать дороже 28,3 грн/$1, Нацбанк Украины связывает это с дефицитом валюты из-за вызванных коронавирусом проблем с доставкой и предлагает покупать ее по безналу.

"В последние дни мы наблюдаем признаки недостатка наличной валюты в кассах банков. Вместе с тем на корсчетах банков сосредоточено $8 млрд безналичной валюты, и клиенты могут свободно переводить свою валюту на свои счета, открытые в других банках, конвертировать одну безналичную валюту в другую", – сообщил центробанк в Facebook во вторник.

НБУ пояснил, что из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой.

"Учитывая карантинные меры, введенные странами мира и Украиной, Национальный банк вместе с банками решает указанную проблему", – отметил регулятор.

Как сообщалось, некоторые банки с 16 марта начали отказываться от продажи наличных долларов.