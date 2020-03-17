Падение акций Microsoft в понедельник было максимальным с 2000г

Котировки акций Microsoft Corp. по итогам торгов в понедельник упали на 14,7% на фоне усиления опасений относительно негативного влияния коронавируса COVID-19 на экономику.

Это стало максимальным дневным снижением с апреля 2000 года, когда бумаги компании подешевели на 15,6%, сообщает MarketWatch.

Капитализация Microsoft за последний месяц сократилась на 27%, в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average потерял 31% за этот период.