Цены на нефть растут после падения на 9,6-11% накануне, Brent - $30,79 за баррель

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов во вторник после сильного падения накануне.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 06:53 составляет $30,79 за баррель, что на $0,74 (2,46%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник их цена упала более чем на 11%.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $1,25 (4,36%) - до $29,95 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена снизилась на 9,6%.

"Вероятно, рынок поддерживают покупатели, которые хотят выиграть от снижения цены, и закрытие коротких позиций", - отмечает главный рыночный аналитик AxiCorp Стивен Иннес, которого цитирует CNBC.

США приняли решение о пополнении Стратегического нефтяного резерва. Другие страны и компании также планируют пополнить свои резервы на фоне снижения цен.

"Однако хранилища быстро заполняются. Если они заполнятся, спрос уменьшится, и нефтяные цены неминуемо упадут еще больше. Глобальным рынкам остается надеяться, что Саудовская Аравия и Россия смогут договориться до того, как мы достигнем этой точки невозврата", - добавил Иннес.

В понедельник ряд стран усилили меры по сдерживаю распространения коронавируса COVID-19. ЕС на видеоконференции "Группы семи" предложил "временно воздержаться от необязательных поездок в ЕС для того, чтобы не способствовать распространению коронавируса", сообщила председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ограничение предлагается ввести на 30 дней.