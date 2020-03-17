Экономика

09:57 17.03.2020

Кабмин установил ограничения цен на авиабилеты на время карантина

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Кабмин установил ограничения цен на авиабилеты на время карантина

Кабинет министров установил ограничения цен на авиабилеты во время карантина, сообщил с закрытого заседания правительства в понедельник вечером народный депутат Алексей Гончаренко.

Согласно обнародованному им проекту постановления, Минифнраструктуры получит возможность устанавливать предельные тарифы на авиаперевозки.

Как сообщалось, Киевское областное территориальное отделение антимонопольного комитета Украины (АМКУ) проведет расследование по факту обращения граждан относительно повышения авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" цен на билеты на рейсы перед остановкой авиасообщения.

Теги: #авиабилеты #кабмин
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