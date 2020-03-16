Заседание Верховного суда по делу о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in длится свыше 9-ти часов

Закрытое заседание Большой палаты Верховного суда по делу о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in продолжается более девяти часов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за это время суд сделал два перерыва, один из которых полуторачасовой.

За время заседания суд отклонил ходатайство Укргазбанка об отложении рассмотрения дела из-за карантина, а также ходатайство ПриватБанка о предоставлении доступа к материалам по делу Суркисов, которое рассматривается в Лондонском суде.

Кроме того, суд отклонил ходатайство о допуске представителей Европейского союза на заседание суда по делу о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in, вместе с тем, в середине дня Верховный суд принял решение о допуске прессы на заседание.

Как передавал корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", прессу пустили в зал спустя полчаса после обнародования соответствующего решения пресс-службой ПриватБанка. Корреспондент уточнил, что при этом "наплыва" журналистов нет – присутствуют до 10 медиа.

Как сообщалось, Большая палата Верховного суда 31 января 2020 года объявила перерыв на неопределённый срок в рассмотрении кассационной жалобы Нацбанка Украины (НБУ), Кабмина и ПриватБанка на решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами и определении недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленных государством за 1 грн. Позже Нацбанк сообщил о назначении рассмотрения кассации государства Большой палатой Верховного суда на 16 марта. Рассмотрение дела в понедельник началось с опозданием на час – в полдень.

Вердикта Верховного суда по этому делу ожидает Шестой апелляционный админсуд, рассматривающий апелляцию решение Окружного админсуда о признании незаконной национализации ПриватБанка, а также Хозсуд Киева в деле по иску Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций ПриватБанка.

ПриватБанк, согласно имеющейся информации, ранее уже выполнил решение судов первой и апелляционной инстанций в пользу Суркисов, однако для Нацбанка, Минфина и банка, помимо этих выплат, важным является вопрос отстоять законность процедуры bail-in, так как в случае проигрыша по пути семьи Суркисов, вероятнее всего, пойдут другие участники этой процедуры, общая сумма которой превышает 29 млрд грн.

Помимо этого, признание ее незаконной поставит под вопрос и всю национализацию ПриватБанка.