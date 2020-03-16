Экономика

21:20 16.03.2020

Заседание Верховного суда по делу о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in длится свыше 9-ти часов

2 мин читать
Заседание Верховного суда по делу о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in длится свыше 9-ти часов

Закрытое заседание Большой палаты Верховного суда по делу о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in продолжается более девяти часов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за это время суд сделал два перерыва, один из которых полуторачасовой.

За время заседания суд отклонил ходатайство Укргазбанка об отложении рассмотрения дела из-за карантина, а также ходатайство ПриватБанка о предоставлении доступа к материалам по делу Суркисов, которое рассматривается в Лондонском суде.

Кроме того, суд отклонил ходатайство о допуске представителей Европейского союза на заседание суда по делу о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in, вместе с тем, в середине дня Верховный суд принял решение о допуске прессы на заседание.

Как передавал корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", прессу пустили в зал спустя полчаса после обнародования соответствующего решения пресс-службой ПриватБанка. Корреспондент уточнил, что при этом "наплыва" журналистов нет – присутствуют до 10 медиа.

Как сообщалось, Большая палата Верховного суда 31 января 2020 года объявила перерыв на неопределённый срок в рассмотрении кассационной жалобы Нацбанка Украины (НБУ), Кабмина и ПриватБанка на решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами и определении недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленных государством за 1 грн. Позже Нацбанк сообщил о назначении рассмотрения кассации государства Большой палатой Верховного суда на 16 марта. Рассмотрение дела в понедельник началось с опозданием на час – в полдень.

Вердикта Верховного суда по этому делу ожидает Шестой апелляционный админсуд, рассматривающий апелляцию решение Окружного админсуда о признании незаконной национализации ПриватБанка, а также Хозсуд Киева в деле по иску Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций ПриватБанка.

ПриватБанк, согласно имеющейся информации, ранее уже выполнил решение судов первой и апелляционной инстанций в пользу Суркисов, однако для Нацбанка, Минфина и банка, помимо этих выплат, важным является вопрос отстоять законность процедуры bail-in, так как в случае проигрыша по пути семьи Суркисов, вероятнее всего, пойдут другие участники этой процедуры, общая сумма которой превышает 29 млрд грн.

Помимо этого, признание ее незаконной поставит под вопрос и всю национализацию ПриватБанка.

Теги: #суркисы #приватбанк #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:05 16.03.2020
Английский суд подтвердил ограниченный характер выплат по евробондам ПриватБанка – банк

Английский суд подтвердил ограниченный характер выплат по евробондам ПриватБанка – банк

13:03 16.03.2020
Суд отказал Януковичу в удовлетворении иска к Луценко о защите чести и достоинства

Суд отказал Януковичу в удовлетворении иска к Луценко о защите чести и достоинства

13:02 16.03.2020
Верховный суд отклонил ходатайство ЕС об их допуске на заседание суда по делу о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in

Верховный суд отклонил ходатайство ЕС об их допуске на заседание суда по делу о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in

10:03 15.03.2020
В Израиле из-за коронавируса перенесли начало судебного процесса против Нетаньяху

В Израиле из-за коронавируса перенесли начало судебного процесса против Нетаньяху

14:11 14.03.2020
Прокуратура Києва оскаржить обраний судом запобіжний захід затриманим у справі про зрив організованої Сивохом презентації

Прокуратура Києва оскаржить обраний судом запобіжний захід затриманим у справі про зрив організованої Сивохом презентації

13:35 14.03.2020
Прокуратура Киева обжалует избранную судом меру пресечения задержанным по делу о срыве организованной Сивохо презентации

Прокуратура Киева обжалует избранную судом меру пресечения задержанным по делу о срыве организованной Сивохо презентации

21:16 13.03.2020
Суд избрал меру пресечения всем задержанным по делу о срыве организованной Сивохо презентации

Суд избрал меру пресечения всем задержанным по делу о срыве организованной Сивохо презентации

10:37 13.03.2020
Директор предприятия, присвоивший 2 млн грн, предназначавшихся на реконструкцию систем отопления в админзданиях Рады, пойдет под суд

Директор предприятия, присвоивший 2 млн грн, предназначавшихся на реконструкцию систем отопления в админзданиях Рады, пойдет под суд

18:50 12.03.2020
Президент Венецианской комиссии приветствует решение КС, признавшее неконституционной поправку по сокращению количества судей Верховного суда

Президент Венецианской комиссии приветствует решение КС, признавшее неконституционной поправку по сокращению количества судей Верховного суда

17:49 12.03.2020
Суд удовлетворил иск Портнова о приостановлении действия решения Киевского горсовета по празднованию юбилеев деятелей ОУН-УПА

Суд удовлетворил иск Портнова о приостановлении действия решения Киевского горсовета по празднованию юбилеев деятелей ОУН-УПА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ в понедельник продал на межбанке $238 млн в поддержку гривни

Минфину поручено провести переговоры с МВФ и другими партнерами о помощи Украине для преодоления последствий коронавируса - Зеленский

Зеленский ожидает от НБУ, Минфина и банков "карантинную программу" кредитов, а также доплаты для пенсионеров

Курс гривни на межбанке в понедельник упал до 26,7 грн/$1, на наличном рынке – до 26,58-27,48 грн/$1

"Укрзализныця" фиксирует существенное падение продаж билетов, за 5 дней пассажиры вернули 303 тыс. проездных документов на 86,6 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина должна сохранить сотрудничество с МВФ и ввести мораторий на проверки до 1 июня – ЕБА

Грузинский лари продолжает обвальное падение, преодолел психологически важную отметку в 3 лари/$1

НБУ в понедельник продал на межбанке $238 млн в поддержку гривни

Столичная власть просит Кабмин и налоговую службу рассмотреть инициативу введения налоговых каникул для бизнеса на 2 месяца - Кличко

Зеленский инициирует ограничение Кабмином экспорта продуктов питания из страны по определенному правительством перечню

Минфину поручено провести переговоры с МВФ и другими партнерами о помощи Украине для преодоления последствий коронавируса - Зеленский

Зеленский ожидает от НБУ, Минфина и банков "карантинную программу" кредитов, а также доплаты для пенсионеров

Сервис быстрой доставки Glovo фиксирует увеличение заказов из аптек и супермаркетов на фоне карантина

Курс гривни на межбанке в понедельник упал до 26,7 грн/$1, на наличном рынке – до 26,58-27,48 грн/$1

НКРЭКУ рекомендовала лицензиатам на период карантина приостановить применение санкций в отношении бытовых потребителей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА